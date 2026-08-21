Dictan prisión a testigo del secuestro de 'El Mayo'

En una audiencia cerrada, un juez de Control dictó prisión preventiva justificada a Fausto Corrales Rodríguez, quien presuntamente acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde el capo Ismael Zambada García, "El Mayo", fue secuestrado.

Será hasta el próximo lunes cuando el juez de Control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, defina si lo vincula o no a proceso penal por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Lo anterior, porque su defensa -encabezada por el abogado Miguel Darío Albarrán- solicitó la duplicidad del plazo legal para recabar pruebas en favor de Corrales Rodríguez, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

El abogado defensor Miguel Darío Albarrán dijo que Fausto Corrales Rodríguez volverá a comparecer ante el juez el 24 de agosto.