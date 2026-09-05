Dictan prisión preventiva a cinco presuntos narcomenudistas

Cinco hombres fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos con fines de comercio, tras ser detenidos en distintos puntos de Gómez Palacio.

Según informó la Fiscalía General del Estado, los acusados son Óscar Alejandro, Miguel Ángel, Jorge Alberto, Alberto Alonso y Javier Eduardo, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) en calles de las colonias Nuevo Los Álamos y 5 de Mayo de dicha ciudad lagunera.

Según las respectivas carpetas de investigación, al momento de su detención los cinco se encontraban en posesión de sustancias con características de cristal, descritas como polvo blanco semigranulado, además de dinero en efectivo.

Tras ser puestos a disposición del Juez de Control, se realizó la audiencia correspondiente, en la que se determinó vincularlos a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fueron ingresados a las celdas del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual continuará el proceso para determinar las responsabilidades correspondientes.