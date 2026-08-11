Dictan prisión preventiva a 'El Güino'; permanecerá en el Cereso de Torreón

Tras la detención del empresario Ernesto “N”, mejor conocido como “El Güino”, junto con otras 17 personas en el estacionamiento de Costco de Torreón, la Fiscalía General de Coahuila confirmó que se le dio prisión preventiva como medida cautelar.

Luego de que un Juez de Control calificara como legal la detención de “El Güino”, al determinar que existían las pruebas suficientes, este pasado lunes durante la audiencia inicial se determinó que Ernesto “N” permanecerá internado en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón, a espera de la siguiente etapa del proceso.

Se espera que la próxima etapa del proceso judicial se la audiencia de vinculación a proceso, aunque la Fiscalía aún no ha dado a conocer la fecha exacta.

Detención de “El Güino”

Fue el pasado viernes 7 de agosto cuando se confirmó que el empresario lagunero conocido como “El Güino”, fue detenido tras una fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, en la tienda Costco de Torreón.

El operativo se realizó luego de varios reportes al número de emergencias por la presencia de personas armadas en el centro comercial.

En el lugar se logró la detención de 18 personas, y tras una revisión se encontró un arma de fuego sin documentación en regla.

Tras la detención, las 18 personas, entre ellas “El Güino”, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, para llevar a cabo su proceso penal correspondiente, presuntamente por violencia contra miembros de las fuerzas del orden y cohecho.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que será la encargada de determinar la situación jurídica de las personas detenidas.