Difieren en Cabildo por el Predial de 2027

EL SIGLO DE DURANGO

Durante la sesión de Cabildo de este 29 de octubre, se aprobó por mayoría la Ley de Ingresos 2027. Sin embargo, quienes votaron en contra justificaron su postura al señalar que se incluye un nuevo "predialazo".

Al respecto, la síndica municipal, Alicia Gamboa Martínez, declaró que no se trata de aplicar incrementos a los impuestos, sino de realizar ajustes de acuerdo con la inflación.

Apuntó que lo recaudado permitirá fortalecer la obra pública y mejorar otros servicios municipales, pues se prevé un crecimiento presupuestal derivado de la recaudación y las aportaciones federales.

La funcionaria señaló que se debe evitar la desinformación sobre un posible "predialazo" y pidió privilegiar el diálogo de manera transparente.

Por su parte, el presidente municipal, José Antonio Ochoa Rodríguez, declaró que se trata de una propuesta sin alza de impuestos, que permitirá fortalecer el crecimiento de la infraestructura.

"Hemos priorizado la obra pública de manera significativa, subrayó".