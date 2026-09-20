Discusión de tránsito termina en golpes y con hombre herido con desarmador en la Luz y Esperanza

Una discusión entre dos conductores terminó en una riña y con un hombre lesionado con un desarmador, durante los últimos minutos del sábado en la colonia Luz y Esperanza, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Manuel Ángel Campuzano Delgado, de 37 años de edad , quien posteriormente ingresó al área de Urgencias del Hospital del ISSSTE, donde fue atendido por dos heridas.

De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, aproximadamente a las 23:30 horas del sábado 19 de septiembre Manuel circulaba por la calle Nuevo Amanecer, con dirección al domicilio de su madre.

Durante el trayecto, una persona que viajaba a bordo de una motocicleta presuntamente se le atravesó, situación que provocó un intercambio de insultos. Manuel descendió de su vehículo y la discusión rápidamente pasó a los golpes.

En medio de la riña, el motociclista presuntamente sacó de entre su ropa un desarmador y atacó a Manuel, provocándole dos heridas en el costado . Después de la confrontación, ambos se retiraron del lugar y el presunto agresor no fue identificado.

Debido a las lesiones, Manuel se trasladó por sus propios medios al Hospital del ISSSTE, donde ingresó durante la madrugada del domingo 20 de septiembre. Personal médico determinó que presentaba un trauma abdominal abierto en el flanco izquierdo, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

El ingreso fue notificado a las autoridades, por lo que elementos investigadores acudieron al hospital para entrevistarse con el lesionado y conocer las circunstancias de la agresión. El caso quedó bajo investigación para tratar de establecer la identidad del motociclista involucrado y determinar las responsabilidades correspondientes.