Justicia

AGRESIÓN

Disputa por deuda de 12 mil pesos entre madre e hija genera movilización en la Insurgentes

Policías atendieron el llamado realizado durante la noche.

Disputa por deuda de 12 mil pesos entre madre e hija genera movilización en la Insurgentes

Disputa por deuda de 12 mil pesos entre madre e hija genera movilización en la Insurgentes

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer acudió a la Policía Municipal para solicitar apoyo ante un conflicto familiar relacionado con una deuda de 12 mil pesos que, aseguró, su hija se niega a pagar.

El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas del martes, en un domicilio de la colonia Insurgentes, donde los agentes entrevistaron a la mujer de 54 años.

La denunciante señaló que su hija, de 27 años, mantiene con ella la deuda, por lo que solicitó la intervención de los elementos preventivos.

Los agentes le explicaron que el asunto debía ser llevado ante la instancia correspondiente para presentar una denuncia. No hubo personas detenidas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: pelea Durango deuda agresión mujer, agentes, deuda, pesos

               

                
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