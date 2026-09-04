Doble feminicidio, una de las línea de investigación en muerte de maestra y su hija en Pueblo Nuevo

Tres personas fueron localizadas sin vida en el fondo de un barranco, luego de que autoridades recibieran el reporte sobre un vehículo que había salido del camino en la carretera libre Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 172.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del jueves 3 de septiembre, cuando familiares de Ariadna Carmín Silva Guerrero, de 18 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida junto con su hija de dos años, informaron a las autoridades que habían localizado el automóvil en el que ambas habían sido vistas por última vez.

Se trata de uno de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2010, localizado al fondo de un barranco en las inmediaciones de El Taller, en dirección hacia El Madroño. Al aproximarse al sitio, los familiares se percataron de que en el interior y sus inmediaciones se encontraban tres personas que ya no presentaban signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Ariadna Carmín Silva Guerrero, su hija de dos años, cuya identidad se mantiene bajo reserva, y un hombre identificado como Kevin Agustín Valdez Delgado. Los tres quedaron en el sitio donde ocurrió el percance, a la espera de la intervención de las autoridades correspondientes.

Tras recibir el aviso, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladó al punto acompañado de elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil. Debido a las condiciones del terreno, fue necesario mantener bajo resguardo el área para permitir el trabajo de los especialistas encargados de realizar las diligencias.

El Agente del Ministerio Público ordenó preservar la escena y solicitó la intervención del personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar el lugar, recabar indicios y establecer las circunstancias en las que ocurrió la caída del automóvil.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, luego de que la desaparición de Ariadna y su pequeña hija había sido denunciada formalmente. Será mediante las diligencias periciales y ministeriales como se determine si se trató de un accidente vial o si existen otros elementos relacionados con la muerte de las tres personas.

Uno de los elementos que motivó que la investigación diera un vuelco, fue que a un costado del cuerpo del masculino fue encontrada un arma corta de calibre .9 milímetros. También se dio a conocer que Ariadna y Kevin habían terminado su relación sentimental, además de que presuntamente él había obligado a la joven de 18 años y su hija a subir al carro, en el cual fueron encontradas.

Ahora el Agente del Ministerio Público, quien coordina la trilogía de la investigación, tiene otra línea, la cual podría ser doble feminicidio.