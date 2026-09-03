Localizan sin vida a maestra de Conafe y a su hija tras probable accidente en Pueblo Nuevo

Una joven de 18 años, quien se desempeñaba como maestra de una comunidad a través del Conafe, fue localizada este jueves junto con una niña de aproximadamente dos años, luego de que fueran reportadas como no localizadas desde el martes.

La joven, identificada como Ariadna, fue ubicada en un barranco cerca del poblado La Ciudad , en el municipio de Pueblo Nuevo, a consecuencia de un probable accidente automovilístico. De acuerdo con información extraoficial, viajaba en compañía de su pareja y de la niña. Las circunstancias del percance que cobró la vida de las tres personas no se ha establecido.