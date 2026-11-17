L amparo que frenó el traslado de la escultura ecuestre del general Francisco Villa es más que un revés para los planes del gobierno de Durango, pues representa una victoria ciudadana y de la familia del escultor Francisco Montoya de la Cruz, que se negó a aceptar que una obra emblemática y de gran identidad para los habitantes de la capital del estado fuera removida por decisión unilateral.

La suspensión provisional concedida a la Fundación Montoya de la Cruz obliga a las autoridades a abstenerse de desmantelar, retirar o trasladar la efigie ubicada en el bulevar De la Juventud.

Si bien no resuelve el fondo del conflicto ni garantiza su permanencia definitiva, la acción judicial en sí ya establece un límite al gobernador Esteban Villegas.

El mandatario ha dejado una secuencia de declaraciones difícil de ignorar. Y es que, de calificar primero como chismes la posibilidad de retirar la escultura, pasó a confirmar que pretendía llevarla a San Juan del Río y, ante las críticas, abrió la puerta a dejarla en Durango o trasladarla a otro punto de la ciudad.

Finalmente, aseguró que no habría confrontación y que, si la ciudadanía quería conservarla en la capital, así sería.

No se trata de un simple ajuste de matices, pues el Gobernador pasó de negar el proyecto a confirmarlo y luego a moderar su postura cuando la inconformidad social y la intervención de la familia del escultor elevaron el costo político.

El viraje deja aún más cuestionamientos sobre la seriedad con que se tomó una decisión tan compleja.

Es muy probable que Esteban Villegas conociera la existencia o el sentido de la suspensión antes de que se hiciera pública. La abrupta moderación de su discurso, después de declaraciones retadoras, alimenta esa sospecha. Si fue así, tal cambio de postura no obedeció solo a una reconsideración política, sino a un obstáculo legal.

En ese contexto, surgieron alternativas para mantenerla en Durango. La firma Rangel Arquitectos propuso valorar su instalación frente al Estadio de Beisbol Francisco Villa o en el Mirador del Cerro de los Remedios. Se planteó, además, aprovechar la nueva plazoleta frente a la Central Camionera, cerca del antiguo emplazamiento y donde se instalará la estatua de latón de 25 metros de altura.

La discusión de fondo es quién decide sobre una obra que forma parte del patrimonio cultural de Durango. El Gobierno tiene la responsabilidad de conservarla, pero no puede disponer de ella como si fuera un objeto cualquiera.

Antes de anunciar destinos, correspondía transparentar diagnósticos, escuchar a especialistas, consultar a la familia del artista y abrir una deliberación pública.

El amparo es provisional y el proceso continúa. No obstante, ya dejó una lección para el mandatario estatal, y esa es que la ciudadanía puede exigirle y acudir a los tribunales cuando considera que una autoridad pretende actuar sin justificación.

El futuro del monumento debe definirse con rigor técnico, respeto al legado de Montoya de la Cruz y participación pública. La escultura de Francisco Villa no es utilería del Gobierno en turno.

Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la administración estatal siguen acumulándose y ahora alcanzan el manejo de recursos federales destinados a salud. La detección de pagos por casi un millón de pesos a prestadores de servicios sin contratos que respaldaran debidamente el periodo trabajado, además de omisiones en la evaluación y transparencia del gasto, exhibe deficiencias que no pueden reducirse a simples fallas administrativas.

El Gobierno de Esteban Villegas -si es que puede- debe explicar cómo se ejercieron esos recursos, aclarar los montos pendientes y garantizar que el dinero público se maneje con controles y rendición de cuentas.

X: @Vic_Montenegro

En el rancho del Potrero los árboles han rendido ya su fruto y se disponen a dormir el sueño del invierno.

Es de noche. Una calma silenciosa viene del bosque de los pinos. No hay rumor de hojas. El paisaje calla.

En la cocina de la antigua casa hemos gustado la sobria cena campesina. Ahora oímos en labios de doña Rosa una más de las ocurrencias de don Abundio, su marido.

-Un hombre de la ciudad que iba en su carro le preguntó cuántos kilómetros le faltaban para llegar a Jamé. Le contestó: "En la dirección que lleva le faltan unos 40 mil, pero si se da la vuelta le faltarán cuando mucho 36".

Reímos todos, menos don Abundio.

Masculla por lo bajo:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.