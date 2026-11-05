Docentes de la UTD exigen certeza sobre pago de aguinaldos 2026

La incertidumbre sobre el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año llevó a docentes de la Universidad Tecnológica de Durango (UTD) a manifestarse la mañana de este jueves bajo la modalidad de brazos caídos.

Con esta movilización exigen al rector que transparente las finanzas de la institución y demuestre que existen recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales.

Los trabajadores señalaron que tienen conocimiento de que ya se realizan requisiciones para participar en el encuentro regional, por lo que buscan que se les informe si ese gasto comprometerá el pago de las prestaciones sociales, particularmente el aguinaldo.

Indicaron que el objetivo de la manifestación es presentarse ante el rector y solicitar una rendición de cuentas, así como información que compruebe que la universidad cuenta con solvencia económica para cubrir los pagos correspondientes al personal docente y administrativo.

La preocupación también está relacionada con lo ocurrido el año pasado, cuando el aguinaldo fue entregado después del 20 de diciembre, fecha límite establecida por la ley.

Los maestros señalaron que buscan evitar que vuelva a presentarse un retraso , debido a que este tipo de incumplimientos afecta directamente la economía de los trabajadores.

Por ello, insistieron en que la autoridad universitaria debe demostrar que la participación de la UTD en las actividades del Regional no pondrá en riesgo el cumplimiento de sus compromisos laborales y que el pago de las prestaciones se realizará en tiempo y forma.