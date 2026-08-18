Docentes mantienen exigencia de destitución del director de la Secundaria Número 3

Docentes de la Escuela Secundaria Número 3 mantienen el paro de labores y reiteraron su exigencia de que sea destituido el director del plantel, Héctor Carrera Escobedo. Además, acusaron que un grupo minoritario de maestros pretende involucrar a los estudiantes en un conflicto que corresponde únicamente al personal de la institución.

Liliana Nava Galindo, delegada de la Sección D-II-20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que la demanda de destitución sigue firme y aseguró que no darán marcha atrás hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas por lo que sigue cerrada la escuela.

La representante sindical lamentó que los docentes que respaldan al director estén utilizando las redes sociales para convocar a los alumnos a manifestarse en una marcha su favor.

"Como son minoría, ahora buscan que sean los estudiantes quienes salgan a defender al director, cuando este es un conflicto entre trabajadores de la educación y directivos", expresó.

Nava Galindo reconoció que el director no apoyó su candidatura para encabezar la delegación sindical, debido a que su esposa formó parte de la planilla contraria.

Sin embargo, sostuvo que las diferencias actuales no obedecen a ese proceso, sino a inconformidades que desde hace tiempo existían entre el personal docente.

Agregó que anteriormente no se habían realizado manifestaciones porque la delegación sindical respaldaba al director y existía temor a posibles represalias. Afirmó que, tras el cambio de representación sindical, los maestros decidieron hacer pública su inconformidad.

Finalmente, informó que la solicitud formal para destituir al director ya fue entregada a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), además de notificarse a la dirigencia de la Sección 12 del SNTE para que tenga conocimiento del conflicto que prevalece en la institución.