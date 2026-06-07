Dolor para Checo: sanción le quita a Cadillac su primer punto en la F1

Lo que parecía una tarde histórica para Sergio “Checo” Pérez y para Cadillac en la Fórmula 1 terminó convertido en una de esas historias difíciles de digerir.

El piloto mexicano había cruzado la meta del Gran Premio de Mónaco 2026 en el décimo lugar de manera provisional, resultado que le daba a Cadillac su primer punto desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, la alegría duró poco.

Tras la carrera, los comisarios revisaron una maniobra de Pérez durante la relanzada de la competencia y determinaron que el mexicano no colocó correctamente su monoplaza dentro del cajón de salida.

De acuerdo con la investigación, una de las ruedas del auto de Checo quedó fuera de la posición marcada en la parrilla, situación que fue considerada como una infracción al reglamento.

La sanción que cambió todo

La penalización fue de 10 segundos, suficiente para mandar a Sergio Pérez del décimo al decimoquinto lugar en la clasificación final.

El castigo no solo dejó al mexicano fuera de la zona de puntos, también le arrebató a Cadillac el que habría sido su primer punto histórico dentro de la Fórmula 1.

La situación fue todavía más dolorosa porque Checo había aprovechado una carrera caótica en Montecarlo, marcada por abandonos, sanciones y movimientos en la parte alta y media de la parrilla, para meterse entre los diez primeros.

Durante la competencia, Pérez también se vio beneficiado por una sanción a Nico Hulkenberg, lo que le permitió escalar hasta esa décima posición provisional que por unos minutos ilusionó al equipo estadounidense.

F1

Fernando Alonso heredó el punto

Con la sanción a Checo Pérez, el español Fernando Alonso, de Aston Martin, subió al décimo puesto y se quedó con la unidad que inicialmente parecía destinada para Cadillac.

El golpe fue importante también en la pelea de la parte baja de la tabla de constructores, pues Aston Martin es uno de los rivales directos de Cadillac en este arranque de temporada.

Para Checo, el resultado representa otro fin de semana frustrante en su búsqueda de sumar sus primeros puntos de la campaña 2026.

Antonelli hizo historia en Mónaco

Mientras Checo Pérez y Cadillac se quedaron con el trago amargo, Kimi Antonelli vivió una jornada histórica al ganar el Gran Premio de Mónaco.

El joven piloto de Mercedes se convirtió en el ganador más joven de la carrera en Montecarlo, con apenas 19 años, 9 meses y 13 días.

La victoria de Antonelli llegó en una competencia llena de incidentes, abandonos y revisiones posteriores, pero el italiano logró mantenerse al frente para firmar uno de los triunfos más importantes de su joven carrera.

Checo se queda con las manos vacías

El resultado deja a Sergio Pérez sin puntos en Mónaco y a Cadillac con la sensación de haber estado muy cerca de lograr un resultado histórico.

Por ahora, el equipo estadounidense tendrá que seguir esperando su primera unidad en la Fórmula 1, mientras Checo Pérez buscará revancha en la siguiente fecha del calendario.