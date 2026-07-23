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Don Abundio el del Potrero es hombre razonable.

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CAT?N)
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Ayer llovía sin parar. Dije, impaciente: -¿Dejará de llover? Acotó el viejo:

-Siempre ha dejado.

En la tertulia tras la cena relata una ocurrencia de doña Rosa, su mujer:

-En el rancho decimos: "Voy a ver al juez", para no decir: "Voy al baño". Una mañana Rosa dijo: "Voy a ver al juez". Volvió al poco rato, y Fico (diminutivo de Pacífico), uno de nuestros nietos más pequeños, le preguntó: "¿Fuiste a ver al juez, güelita?". "Sí -respondió ella-. Pero no pude decirle nada.

Reímos todos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  "Voy, doña, Abundio, Ayer

               

                
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