Donación de 15 hectáreas impulsa el programa Vivienda para el Bienestar en Durango

La donación de cerca de 15 hectáreas de reservas territoriales del Estado ha permitido impulsar el programa Vivienda para el Bienestar en Durango, que contempla más de 26 mil acciones de vivienda, entre nuevas casas y procesos de regularización patrimonial.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado local Noel Fernández Maturino destacó que el acceso a una vivienda representa una oportunidad para fortalecer el patrimonio y mejorar las condiciones de vida de miles de familias. Explicó que el Estado aportó predios estratégicos para el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales , entre ellos terrenos en el fraccionamiento Acereros, en Durango; un predio de 10 hectáreas en El Centenario, en Gómez Palacio; así como superficies en Las Huertas, en Lerdo, y el desarrollo conocido como La Casita.

El legislador también resaltó las acciones emprendidas para reducir el costo de la vivienda social, al señalar que los entes locales acordaron aplicar tasa cero en los trámites relacionados con estos desarrollos, mientras que Gómez Palacio y Lerdo otorgaron descuentos administrativos para disminuir los costos de acceso a una vivienda.

Añadió que la política habitacional también genera un impacto económico al crear empleos para trabajadores de la construcción, profesionistas y proveedores locales.