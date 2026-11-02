Donald Trump arriesga su mayoría

A unos días de las elecciones de medio término, los republicanos enfrentan el riesgo de perder buena parte del poder que Donald Trump necesita para completar su segundo mandato. El descontento por el costo de la vida, las dificultades de sus candidatos en territorios que parecían seguros y la posibilidad de una mayor participación opositora han convertido el 3 de noviembre en una prueba nacional para su gobierno. Los demócratas llegan con oportunidades de recuperar el Congreso y ganar gubernaturas, aunque todavía deben transformar el rechazo al presidente en votos suficientes para ellos.

La elección distribuirá el poder en varios niveles: se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado y 36 gubernaturas estatales. Los ciudadanos también decidirán sobre medidas que afectan el aborto y los impuestos, entre otras.

El ambiente favorece a los demócratas, especialmente en la Cámara baja; Kyle Kondik, director editorial de Sabato's Crystal Ball, una publicación del Centro de Política de la Universidad de Virginia, aseguró en un análisis en octubre que "a estas alturas, sería una sorpresa que los republicanos conservaran la Cámara". Su evaluación colocó 223 distritos con alguna ventaja demócrata, por encima de los 218 necesarios para formar la mayoría de la Cámara baja.