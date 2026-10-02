'Donde hay amor no hay miedo': realizarán Marea Matrimonial y Juvenil en Durango

Con el lema “Más amor, menos miedo” y la premisa obtenida de la cita bíblica que enuncia que “donde hay amor no hay miedo” (1 Jn. 4, 18), se llevará a cabo el encuentro Misión 2026, que anteriormente se conocía como Cruzada Matrimonial y Juvenil.

Este evento se organiza cada año en Durango orientado a fortalecer las relaciones familiares y el desarrollo juvenil. En esta ocasión se dividirá en dos jornadas programadas para los días 3 y 4 de octubre.

La Marea Matrimonial es este sábado 3 a las 11:00 am; mientras que el domingo 4 de octubre, a las 9:00 am será la Marea Juvenil.

Se contará con la participación del Pbro. Cesar Astorga Guerra quien impartirá la conferencia “Cansado de tu amor imperfecto”, mientras que Odbardi Rey estará a cargo de las ponencias “Cuando el miedo crece, dejamos de vivir” y “Comienza tu matrimonio sin miedo”.

Ivonne Del Real y Carlos M. Guerrero impartirán “5 síntomas del miedo en mi matrimonio”, mientras que Cui Valenzuela dará la conferencia “Más amor en tu matrimonio”.

También se contará con la presencia de Rogelio Casasola, cantautor de música y alabanza.

Para más informes se puede acudir al Colegio Promedac, en el Fracc. Guadalupe, o comunicarse al (618)145-93.50.