¿Dónde y a qué hora ver el Grito de Independencia de Sheinbaum HOY 15 de septiembre?

El 15 de septiembre es un día muy importante en la sociedad mexicana, pues este día comienza la celebración de la Independencia de México y para conmemorarlo suelen realizarse fiestas alrededor del país.

Una de las más importantes y concurridas ocurre en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salga al balcón para recordar a los héroes que nos dieron la libertad y así dar el "Grito".

Decenas de familias se reúnen en este lugar para festejar, compartiendo con otros mexicanos algún platillo o bebida tradicional, y gritando al unísono "¡Viva México!".

Sin embargo, no todos pueden acudir a la plancha del Zócalo o alguna de las otras fiestas en los estados y por ello, algunos canales suelen transmitir este momento.

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Los invitados a la celebración

Tras dar el grito, este 15 de septiembre de 2026 se tendrá un concierto que estará a cargo del grupo Intocable , quien ya había sido anunciado desde hace una semana por Sheinbaum.

A esta celebración podrían sumarse más artistas y personalidades públicas, en los programas especiales que realizan varias televisoras de renombre, pero también acompañando a la banda principal, como:

Mariachi de la Guardia Nacional

Grupo Armada de la Marina

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional

José Alfredo Jiménez Medel, nieto de José Alfredo Jiménez

Ganadores de México Canta

Legado de Grandeza

Créditos: El Universal.

¿Dónde y a qué hora ver el Grito de Independencia?

La cita para celebrar un año más del México independiente está prevista para las 22:30 horas de este martes y podrá verse a través de televisión abierta, streaming y algunos canales locales.

Según la información, las cuentas del Gobierno de México y de la presidenta Sheinbaum también transmitirán este momento, así como Azteca Uno y Canal de las Estrellas.