Donovan Carrillo rompe sus marcas personales y firma histórico quinto lugar en Skate America

Donovan Carrillo firmó la mejor actuación de su carrera dentro del circuito Grand Prix al terminar quinto en el Skate America 2026, disputado en Everett, Washington. El patinador mexicano acumuló 240.38 puntos, una cifra que representó marca personal tanto en la puntuación total como en sus dos programas, consolidando uno de los resultados más importantes de su trayectoria internacional.

El jalisciense llegó al programa libre con posibilidades de pelear por las medallas tras una destacada presentación en el corto. Ahí registró 86.49 unidades, la mejor calificación de su carrera, para colocarse momentáneamente en el tercer sitio de la clasificación. Su actuación, montada al ritmo de música de Stromae, confirmó la evolución técnica que ha mostrado durante el último ciclo olímpico y lo mantuvo entre los principales protagonistas del evento.

Entre los mejores del mundo

En la rutina libre, Carrillo volvió a romper sus propios registros al recibir 153.89 puntos. Aunque sufrió una caída al intentar un cuádruple salchow y presentó un error en un triple axel, logró recomponerse para completar el resto de su programa con solidez, combinando dificultad técnica y expresión artística que le permitieron mantenerse en la parte alta de la clasificación.

La competencia fue dominada por el estadounidense Ilia Malinin, quien se llevó el oro con 284.31 unidades. La plata quedó en manos del italiano Daniel Grassl con 274.73, mientras que el israelí Tamir Kuperman completó el podio con 248.55. El cuarto puesto fue para el también estadounidense Jason Brown con 245.73, apenas por delante de Carrillo.

En los libros de historia

Más allá del resultado, el mexicano dejó sensaciones positivas al superar a nombres de peso internacional como Sota Yamamoto, quien había sido segundo en el programa corto pero terminó fuera de la pelea por los primeros lugares. Carrillo cerró así su mejor participación histórica en una competencia de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU), ratificando su crecimiento competitivo frente a la élite mundial.

Ahora, el tapatío permanecerá atento al cierre de las últimas fechas del Grand Prix para conocer si alcanza un lugar, o al menos una suplencia, para la Final del circuito en Chongqing, China. También aparece en el horizonte el Golden Spin de Zagreb, aunque su participación todavía no ha sido confirmada oficialmente. Tras un fin de semana histórico, Carrillo cerró el año demostrando que puede competir de tú a tú con varios de los mejores patinadores del planeta.