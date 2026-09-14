Dos clásicos del cine mexicano tendrán funciones gratuitas, ¿cuándo y dónde serán?

Los amantes del cine mexicano podrán disfrutar durante septiembre de dos películas protagonizadas por algunas de las figuras más reconocidas de la Época de Oro, con la proyección de “La diosa arrodillada” y “En la palma de tu mano” en la ciudad de Durango.

¿Cuándo podrán verse?

Las funciones se realizarán los próximos jueves 17 y 24 de septiembre, respectivamente, y tendrán como sede el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, conocido también como Museo del Aguacate , a partir de las 19:00 horas.

Además, ambas exhibiciones serán de entrada gratuita, por lo que se convierten en una alternativa cultural para quienes deseen acercarse a dos producciones destacadas de la cinematografía nacional.

Gavaldón y Revueltas, dos nombres del cine mexicano

El ciclo reúne el trabajo del director Roberto Gavaldón y del escritor duranguense José Revueltas, quienes colaboraron en distintas producciones que marcaron una época dentro de la industria cinematográfica mexicana.

La primera función será “La diosa arrodillada”, cinta estrenada en 1947 y con una duración aproximada de 107 minutos. La película fue dirigida por Gavaldón y contó con un guion desarrollado junto a José Revueltas.

Entre sus protagonistas aparecen María Félix, Arturo de Córdova y Rosario Granados, nombres estrechamente ligados a la época de mayor expansión del cine nacional.

Segunda función llegará una semana después

Para el jueves 24 de septiembre está programada “En la palma de tu mano”, producción de 1951 con una duración cercana a los 90 minutos y nuevamente bajo la dirección de Roberto Gavaldón.

La cinta cuenta con las actuaciones principales de Arturo de Córdova, Leticia Palma y Carmen Montejo, mientras que José Revueltas y el propio Gavaldón participaron en la elaboración del guion.