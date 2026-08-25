Dra. Olga Patricia Alanís asume la directiva de la Mesa Redonda Panamericana

Bajo los estatutos que rigen a la Mesa Redonda Panamericana, la Dra. Olga Patricia Alanís Quiñones fue electa por mayoría de votos para dirigir la asociación en Durango durante el periodo 2026-2027.

Su elección consolida un legado familiar iniciado por su madre, la Sra. Élfega Quiñones de Alanís, quien impulsó con dedicación este proyecto y se convirtió en la primera directora de la Mesa en la capital duranguense hace 70 años.

Esta agrupación de mujeres duranguenses tiene como propósito promover la paz, la amistad y el entendimiento cultural entre las naciones de América. Asimismo, mantiene un firme compromiso con la educación mediante el otorgamiento de becas a estudiantes que, con el tiempo, se han consolidado como profesionales destacados en áreas como la medicina, ingeniería, enfermería y docencia, entre otras.

La ceremonia solemne de toma de protesta se llevará a cabo el próximo 29 de agosto. En esta nueva gestión, la directiva estará conformada por:

Directora adjunta: Ma. Teresa Gándara Moreno

· Custodia: Elizabeth Romero Hernández

· Secretaria de Actas: Rosalina Ramírez Soto

· Historiadora: Edith Morales Noriega

· Tesorera: Ma. Elena Morales Castro

· Parlamentaria: Martha Rincón Arredondo

· Secretaria de Correspondencia: Luz Ma. Gutiérrez Enríquez