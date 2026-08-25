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TOMA DE PROTESTA

Dra. Olga Patricia Alanís asume la directiva de la Mesa Redonda Panamericana

La agrupación de mujeres realizará la sesión solemne este 29 de agosto.

Dra. Olga Patricia Alanís asume la directiva de la Mesa Redonda Panamericana

Dra. Olga Patricia Alanís asume la directiva de la Mesa Redonda Panamericana

EL SIGLO DE DURANGO
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Bajo los estatutos que rigen a la Mesa Redonda Panamericana, la Dra. Olga Patricia Alanís Quiñones fue electa por mayoría de votos para dirigir la asociación en Durango durante el periodo 2026-2027.

Su elección consolida un legado familiar iniciado por su madre, la Sra. Élfega Quiñones de Alanís, quien impulsó con dedicación este proyecto y se convirtió en la primera directora de la Mesa en la capital duranguense hace 70 años.

Esta agrupación de mujeres duranguenses tiene como propósito promover la paz, la amistad y el entendimiento cultural entre las naciones de América. Asimismo, mantiene un firme compromiso con la educación mediante el otorgamiento de becas a estudiantes que, con el tiempo, se han consolidado como profesionales destacados en áreas como la medicina, ingeniería, enfermería y docencia, entre otras.

La ceremonia solemne de toma de protesta se llevará a cabo el próximo 29 de agosto. En esta nueva gestión, la directiva estará conformada por:

    

  • Directora adjunta: Ma. Teresa Gándara Moreno
    • 



·         Custodia: Elizabeth Romero Hernández


·         Secretaria de Actas: Rosalina Ramírez Soto


·         Historiadora: Edith Morales Noriega


·         Tesorera: Ma. Elena Morales Castro


·         Parlamentaria: Martha Rincón Arredondo


·         Secretaria de Correspondencia: Luz Ma. Gutiérrez Enríquez


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mesa Redonda Panamericana Durango Dra. Patricia Alanís Mesa, Alanís, directiva, Redonda

               

                
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