Dracónidas 2026: ¿a qué hora ver la lluvia de estrellas este jueves desde Durango?

La noche de este jueves habrá un motivo para levantar la mirada al cielo. Las Dracónidas, una de las lluvias de meteoros de octubre, tendrán su principal ventana de observación y podrán buscarse desde Durango, siempre que las nubes y las luces de la ciudad lo permitan.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos que obligan a desvelarse, esta lluvia ofrece mejores oportunidades durante las primeras horas de la noche. Para intentar observarla, conviene elegir un sitio oscuro y dedicar tiempo a mirar el firmamento.

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¿A qué hora se podrán ver las Dracónidas?

El calendario 2026 de la Organización Internacional de Meteoros ubica el máximo previsto para el 9 de octubre a la 01:00 en tiempo universal, equivalente a las 19:00 horas del jueves 8 en Durango y el centro de México.

La diferencia de husos horarios explica por qué algunas publicaciones señalan el viernes como fecha del fenómeno. Sin embargo, para los observadores duranguenses, la oportunidad principal corresponde a este jueves por la noche.

Ese horario es una referencia del máximo calculado, no una cita exacta para ver destellos. La recomendación es comenzar cuando el cielo ya esté oscuro y aprovechar las primeras horas de la noche.

La Sociedad Americana de Meteoros señala que la tarde-noche del 8 de octubre será la mejor oportunidad para buscar esta actividad en el hemisferio norte. Las Dracónidas permanecen activas del 6 al 10 de octubre.

¿Hacia dónde hay que mirar?

Las Dracónidas reciben su nombre de la constelación de Draco, el Dragón, donde se encuentra su radiante: el punto del cielo del que parecen salir los meteoros.

Durante las primeras horas de la noche, esta región se localiza hacia el noroeste. Sin embargo, los destellos pueden cruzar distintas partes del firmamento, por lo que conviene observar una zona amplia, sin mantener la vista fija en un solo punto.

¿Se necesita telescopio?

La observación se realiza a simple vista. Es preferible buscar un lugar con poca iluminación, una vista despejada y espacio para sentarse cómodamente.

También ayuda dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante unos 20 minutos y evitar revisar constantemente el celular. Una chamarra y una silla pueden hacer más cómoda la espera.

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¿Cuántos meteoros podrían observarse?

Para este año se espera una actividad discreta, de pocos meteoros por hora en condiciones favorables. La Sociedad Americana de Meteoros no anticipa un aumento extraordinario de las Dracónidas en 2026.

Desde una zona iluminada podrían distinguirse menos destellos. En Durango, la posibilidad de observarlos dependerá de que haya claros en el cielo y de encontrar un sitio alejado de las luces más intensas.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo dejados por el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Al entrar en la atmósfera, esas partículas producen los trazos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces.