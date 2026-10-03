Saturno será visible desde Durango este fin de semana: cómo observarlo sin telescopio

El cielo nocturno ofrecerá este fin de semana una oportunidad para quienes disfrutan observar las estrellas y quieren identificar uno de los planetas más conocidos del sistema solar. Desde Durango será posible buscarlo sin equipo especializado, aunque las condiciones del tiempo tendrán la última palabra.

Se trata de Saturno, que este domingo 4 de octubre alcanzará su oposición, una posición astronómica que favorece su observación desde la Tierra. La NASA señala que será una de las mejores oportunidades del año para contemplar al planeta de los anillos.

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¿Qué ocurrirá con Saturno?

La oposición sucede cuando la Tierra pasa entre el Sol y Saturno, de modo que el planeta queda en la dirección opuesta al Sol en nuestro cielo.

Esta disposición permite que aparezca por el horizonte este alrededor del atardecer y permanezca visible durante buena parte de la noche. Por ello, habrá más tiempo para localizarlo que en otras épocas del año.

Aunque la oposición corresponde al domingo, la oportunidad de observación también abarca este sábado 3 de octubre y las noches cercanas. No es un espectáculo que aparezca y desaparezca en unos cuantos minutos.

Stellarium

¿Cómo verlo desde Durango?

Desde la ciudad de Durango y otras localidades del estado, conviene comenzar a buscarlo hacia el este cuando haya oscurecido. Conforme avance la noche, el planeta ganará altura y será más sencillo observarlo por encima de edificios, árboles u otros obstáculos.

Lo recomendable es elegir un sitio con una vista amplia del cielo y evitar tener lámparas o reflectores directamente enfrente. Una aplicación de mapas del cielo puede ayudar a distinguir Saturno de las estrellas cercanas, siempre que tenga configuradas correctamente la ubicación y la hora.

La condición principal será contar con cielo despejado: las nubes pueden impedir la observación incluso cuando el planeta se encuentre por encima del horizonte.

¿Se podrán ver sus anillos?

A simple vista, Saturno se observará como un punto luminoso. No tendrá la apariencia de las fotografías tomadas por telescopios o sondas espaciales, ni será posible distinguir sus anillos únicamente con los ojos.

Para apreciar esa estructura se necesita un telescopio y condiciones adecuadas de observación. La diferencia es importante para quienes salgan a buscarlo: podrán identificar el planeta sin equipo, pero sus detalles requieren aumento.

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¿Solo podrá verse este fin de semana?

Saturno seguirá siendo observable durante las noches posteriores. La oposición marca un momento favorable para encontrarlo, pero no constituye la única oportunidad.

Si las nubes impiden verlo este sábado o domingo, será posible intentarlo otra noche. Para Durango, el atractivo de este fin de semana será aprovechar una buena posición del planeta y dedicar unos minutos a buscarlo en el cielo.