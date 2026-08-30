'Drones derribados eran del crimen'

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el ejército de Estados Unidos reportó a la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, Tamaulipas, la detección e inhabilitación en su territorio de tres drones usados por traficantes de migrantes para vigilar a autoridades, la noche del 25 y madrugada del 26 de agosto.

Señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Norte de Estados Unidos informó a dicha Zona Militar, en el marco de las operaciones binacionales que ambas Fuerzas Armadas llevan a cabo en la frontera común.

Indicó que desde el 5 de febrero de este año se realizan operaciones concurrentes (espejo), entre Fuerzas Armadas de ambos países y agencias de seguridad de Estados Unidos, las cuales consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común.