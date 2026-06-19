Dúo Mitz cerrará actividades del PECDA Durango con concierto

La música de concierto tendrá una velada especial con la presentación del Dúo Mitz, agrupación integrada por la pianista Fátima Corrales Saucedo y el contrabajista Martín Vázquez Bustamante, quienes ofrecerán un concierto de gala que marcará el cierre de las actividades del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Durango.

El recital se llevará a cabo en el Teatro Victoria y representa la culminación de un proceso artístico respaldado por uno de los programas más importantes para el impulso de la creación cultural en México. A través del PECDA, artistas de distintas disciplinas desarrollan proyectos que contribuyen al fortalecimiento del panorama cultural de sus estados, fomentando la producción, investigación y difusión de las expresiones artísticas.

ENFOCADOS EN CADA INSTRUMENTO

La agrupación ha enfocado su trabajo en la difusión de repertorios que destacan las cualidades interpretativas de ambos instrumentos , contribuyendo además a la promoción de formatos camerísticos que enriquecen la oferta cultural de la entidad.

Más allá de su carácter de concierto de clausura, la presentación representa también una celebración del trabajo creativo impulsado a través del PECDA, programa que ha servido como plataforma para el desarrollo de proyectos artísticos en beneficio de la comunidad.

El concierto de gala se llevará a cabo este sábado en el Teatro Victoria, a las 19:00 horas.