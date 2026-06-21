Dúo Mitz presenta 'Descubriendo el contrabajo' como un concierto de diálogo musical 

Las primeras notas de un contrabajo entre un silencio absoluto y un público que observaba atentamente, fueron la apertura de la presentación“Descubriendo el contrabajo”, a cargo de Dúo Mitz, integrado por la pianista duranguense Fátima Corrales y el contrabajista Carlos Vázquez Bustamante, quienes ofrecieron la noche del sábado el concierto de clausura de proyecto beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025 dentro de la categoría de Grupos Artísticos.

Más que un recital, este concierto permitió conocer la esencia entera del contrabajo, pero también su necesario acompañamiento del piano, es decir, fue una verdadera invitación a descubrir la riqueza sonora, melódica y expresiva del contrabajo a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado.

Con interpretaciones precisas y envolventes, los músicos mantuvieron al público concentrado y atento de principio a fin , construyendo una experiencia artística que sorprendió constantemente a los asistentes.

Un elemento que enriqueció particularmente el concierto fue la explicación previa que ambos intérpretes ofrecieron antes de cada pieza. Lejos de interrumpir el flujo de la presentación, estas intervenciones brindaron contexto histórico y artístico sobre las obras, permitiendo una escucha más cercana y consciente de lo que estaba por suceder en el escenario.

El programa abrió con “El elefante”, perteneciente a El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns, una pieza emblemática para mostrar el carácter profundo y, al mismo tiempo, sorprendentemente ágil del contrabajo. Posteriormente, los músicos interpretaron “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, aportando una lectura elegante y llena de matices.

La primera parte continuó con la “Sonata para Contrabajo y Piano en sol menor”, de Henry Eccles, integrada por los movimientos “Largo”, “Corrente - Allegro con spirito”, “Adagio” y “Vivace”, obra que permitió apreciar tanto la expresividad lírica como la exigencia técnica de ambos intérpretes. El bloque concluyó con “Une larme”, de Gioachino Rossini, una pieza de delicada melancolía que encontró un equilibrio preciso entre la profundidad del contrabajo y la sutileza del piano.

Foto: Daniela Almaguer.

UN DIÁLOGO CONSTRUIDO A DOS VOCES

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue la conexión artística que existe entre Fátima Corrales y Carlos Vázquez Bustamante. Más allá de una coordinación impecable, ambos construyeron un verdadero diálogo musical en el que cada instrumento parecía necesitar del otro para completar el discurso sonoro.

La presencia del piano no funcionó únicamente como acompañamiento, ni el contrabajo como protagonista absoluto. Por el contrario, ambos instrumentos se complementaron de tal manera que cada entrada, silencio, respuesta y contraste evidenció una relación de dependencia artística cuidadosamente construida.

En distintos momentos era posible percibir cómo la ausencia temporal de uno de ellos modificaba la textura de la obra, resaltando inmediatamente la importancia de la otra voz musical.

Esa complicidad permitió que cada interpretación adquiriera una profundidad especial, convirtiendo el concierto en una conversación constante entre ambos instrumentos. El resultado fue una ejecución sólida, sensible y profundamente comunicativa que cautivó a los asistentes durante toda la noche.

Foto: Daniela Almaguer.

DESCUBRIR EL CONTRABAJO

La esencia misma del proyecto beneficiado por el PECDA estuvo presente a lo largo de toda la presentación. “Descubriendo el contrabajo” no solo dio nombre al concierto, sino que definió su propósito artístico: acercar al público a un instrumento frecuentemente asociado al acompañamiento y mostrarlo como una voz capaz de sostener discursos melódicos, emocionales y técnicamente complejos.

Tras el intermedio, el programa continuó con “Gavotte”, de Lorenziti, seguida por la “Sonata para contrabajo y piano No. 1 en mi menor, Op. 6”, de Adolf Mišek, interpretando los movimientos “Con Fuoco” y “Andante Cantabile”.

La clausura llegó con “Tarantella”, de Giovanni Bottesini, una de las obras más representativas del repertorio para contrabajo. La pieza permitió a Carlos Vázquez Bustamante desplegar velocidad, precisión y virtuosismo, mientras el piano sostuvo con brillantez una estructura musical vibrante que mantuvo cautivos a los asistentes hasta el final.

Con cada obra, el Dúo Mitz logró sorprender al público y reafirmar la riqueza artística que puede surgir de una formación poco habitual en los escenarios. El concierto no solo marcó el cierre de un proyecto respaldado por el PECDA 2025, sino también la consolidación de una propuesta que apuesta por la divulgación musical desde la excelencia interpretativa.

“Descubriendo el contrabajo” encontró así su mejor conclusión, una noche en la que el instrumento reveló toda su capacidad expresiva y en la que el diálogo con el piano permitió construir una experiencia artística única, tan íntima como envolvente.

Foto: Daniela Almaguer.