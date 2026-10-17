Durango a través del tiempo: cinco fotografías antiguas

Las fotografías antiguas de Durango sin duda permiten echar un “vistazo” a otra época y descubrir cómo lucía una ciudad que, con el paso de los años, ha cambiado de rostro sin perder muchos de sus espacios más emblemáticos.

Entre calles, templos y plazas, estas imágenes conservan fragmentos de la vida cotidiana y muestran lugares que hoy resultan familiares para generaciones de duranguenses, aunque su entorno, su actividad y su apariencia hayan evolucionado.

En este recorrido por la memoria aparecen el antiguo Hotel San Carlos, ubicado en la esquina de las calles Constitución y Negrete; el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles y el Santuario de la Virgen de Guadalupe, recintos que forman parte del paisaje histórico de la capital.

También destaca una imagen de 1878 con decenas de personas reunidas en la Plaza de Armas, una escena que permite imaginar cómo se vivía y convivía en el corazón de Durango hace casi siglo y medio. A estas estampas se suma un cañón durante un desfile por la calle 20 de Noviembre, testimonio visual de las ceremonias y acontecimientos que ocuparon las principales vialidades de la ciudad.

Más allá de la nostalgia, estas fotografías funcionan como una ventana a la transformación urbana y ayudan a reconocer los espacios de siempre, así como a comparar sus cambios y entender su historia.