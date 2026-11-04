Durango acumula 413 casos de gusano barrenador en cinco meses

En el estado de Durango, los casos acumulados de gusano barrenador del ganado (GBG) suman 413, de acuerdo con el informe que publica semanalmente el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con corte al 2 de noviembre de 2026.

De acuerdo con este registro, los municipios que presentan más casos son Durango, con 48; Poanas, con 42; Mezquital, con 36, y Pueblo Nuevo, con 35 casos acumulados.

El reporte de casos acumulados en Durango se presenta desde junio de 2026, cuando se registró el primer caso de GBG en un perro en Pueblo Nuevo. Mientras tanto, a nivel nacional, desde el primer caso registrado en el país, en noviembre de 2024, a la fecha suman 50 mil 820 casos acumulados.

En casos activos, al 2 de noviembre, se reportan mil 878 casos a nivel nacional, de los cuales 50 corresponden a Durango.

De los casos activos en la entidad, 15 se registran en el municipio de San Dimas. Le siguen Canelas, El Oro y Lerdo, con cinco casos cada uno.

Durango y Poanas reportan cuatro casos activos cada uno; Topia, tres, y Cuencamé y San Bernardo, dos casos cada uno.

Los municipios que reportan solamente un caso son Gómez Palacio, Indé, Nazas, Otáez y Tamazula.

En cuanto a las especies afectadas en la entidad, 35 casos corresponden a ganado bovino, seis a perros, dos a caballos, dos a porcinos, cuatro a cabras y uno a aves.

La recomendación de las autoridades sanitarias es realizar los reportes correspondientes y brindar atención a los animales que presenten heridas.