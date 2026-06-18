Durango albergará Lucha Hasta la Muerte con L.A. Park y los Hijos del Mictlán en la contienda estelar

Lucha Hasta la Muerte tendrá una nueva edición el 22 de julio en Durango con una cartelera que combina figuras consolidadas y propuestas del circuito independiente. El festival se realizará en el Lienzo Charro de la Fenadu, donde la organización plantea un cruce entre lucha libre y elementos del Día de Muertos como eje narrativo y escénico.

La lucha estelar reunirá a L.A. Park, L.A. Park Jr. y el Hijo de L.A. Park frente a los Hijos del Mictlán: Gran Anubix, Espía X Jr. y Poison. La tercia ruda llega como el equipo encargado de enfrentar a una de las familias más reconocidas del pancracio nacional en un duelo que encabeza la cartelera y que marca el tono de la función.

A dos de tres caídas sin límite de tiempo

La semifinal estará dedicada al formato Durango vs Torreón, una rivalidad frecuente en funciones del norte del país. Por la esquina local subirán Balkan, Relámpago Jr. y Astral Kid, mientras que por la comarca lagunera lo harán Lanzallamas, Astro Celestial y Druks. El encuentro se perfila como uno de los momentos de mayor respuesta del público por el componente regional que suele acompañar este tipo de duelos.

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El programa incluye también el torneo por el Campeonato Nacional Villista, con la participación de Sexy Luna, Krissis, Coraje Guerrero, Pax Roman, Dum Master y un luchador sorpresa. El formato de torneo concentra a seis gladiadores del circuito independiente en una disputa titular que añade un punto competitivo al cartel.

Acción desde todos los frentes

La función contempla además una lucha femenil entre representantes de Durango y La Laguna: Karisma y Zafari por un lado, Afrodita y Reina del Sur por el otro. La primera lucha de la noche será una triangular de nuevos talentos entre Difuso Ramírez, Muerte Infernal y Conquistador, pensada como plataforma para gladiadores en ascenso.

Alrededor de la función se anuncian actividades paralelas como música en vivo, venta de gráfica, exposición fotográfica, mercancía temática y un espacio de convivencia con más de 20 luchadores invitados. El festival integra también una ofrenda dedicada a luchadores fallecidos, reforzando el vínculo entre la tradición mexicana y la cultura popular que rodea a la lucha libre.

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