Durango apuesta por su conectividad para atraer visitantes del Mundial: Hoteleros

Jaime Mijares Salum reiteró que, hasta el momento, los hoteles de Durango no registran reservaciones relacionadas con la Copa Mundial de Futbol; sin embargo, confió en que estas puedan comenzar a generarse una vez iniciado el torneo.

Explicó que el comportamiento de las reservaciones turísticas en México ha cambiado significativamente, al grado de que ya no se realizan con meses o semanas de anticipación, sino apenas con algunos días previos al viaje.

No obstante, consideró que Durango tiene la oportunidad de aprovechar la conectividad aérea que mantiene con las tres ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“Debemos aprovechar la conectividad que tiene el estado con las ciudades sede para atraer a turistas de otros países que, después de asistir a un partido, deseen conocer destinos del interior de México. Durango cuenta con esas conexiones aéreas y, además, ofrece una amplia riqueza gastronómica”, señaló el empresario.

Mijares Salum recordó que los primeros cuatro meses del año fueron complicados para el sector hotelero, con bajos niveles de ocupación y resultados por debajo de las expectativas, incluso durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando no se alcanzaron las metas ni las proyecciones previstas.

Sin embargo, destacó que durante mayo la ocupación hotelera superó lo esperado gracias a la realización de diversos eventos sociales, culturales y deportivos, los cuales generaron una importante derrama económica y beneficiaron no solo al sector hotelero, sino a toda la actividad turística de la entidad.