Durango baja en la extracción de metales

EL SIGLO DE DURANGO

A nivel nacional, la extracción minera creció 3.8 por ciento tan solo en julio de este año; sin embargo, en Durango se registró una disminución mensual en la producción de oro y plata. En la comparativa anual, la extracción bajó tanto a nivel nacional como estatal.

El séptimo mes del año no fue favorable para la minería en Durango, ya que los dos principales materiales, el oro y la plata, registraron una disminución en su producción.

A nivel nacional, la extracción mensual, es decir, la registrada en julio comparada con la de junio, tuvo un crecimiento de 3.8 por ciento.

Sin embargo, en la comparativa anual, de julio de 2025 a julio de 2026, se registró una disminución de 3.9 por ciento en la extracción de minerales en el país.

En Durango, el comparativo mensual de la extracción de oro registra una disminución de 2.4 por ciento entre lo obtenido en junio y julio. En la plata también se registró una reducción de 3.9 por ciento durante el mismo periodo.

En la comparativa anual, de julio de 2025 al mismo mes de 2026, Durango registró una reducción de 7.6 por ciento en la extracción de oro. A pesar de ello, la entidad se mantiene como la cuarta mayor productora de este metal en el país.

En cuanto a la plata, Durango ocupa el tercer lugar nacional en extracción.