Durango busca aprovechar conectividad del AIFA para atraer turismo del centro del país

Durango busca aprovechar la conectividad aérea que tendrá con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para fortalecer las relaciones turísticas con Hidalgo, el Estado de México y otras entidades del centro del país, consideradas un mercado importante para la llegada de visitantes.

Elisa Haro Ruiz, titular de la Secretaría de Turismo de Durango, señaló que la incorporación de una segunda línea aérea que opere desde el AIFA abrirá nuevas oportunidades para promover los atractivos del estado y generar un mayor intercambio de turistas.

Tras la visita de la secretaria de Turismo de Hidalgo, Liz Quintanar, explicó que se busca establecer alianzas de promoción entre ambas entidades y aprovechar la conectividad para facilitar los viajes en los dos sentidos.

Indicó que el centro del país representa uno de los principales mercados emisores de turismo, por lo que contar con una conexión aérea diferente a la que ofrece el Aeropuerto Internacional Benito Juárez permitirá ampliar las posibilidades de atraer visitantes a Durango.

Haro Ruiz señaló que estas alianzas forman parte del trabajo coordinado que realizan los secretarios de Turismo de las entidades del país, mediante el cual se abren espacios para promocionar los destinos de cada estado.

Explicó que el objetivo es que el intercambio turístico sea de ida y vuelta, de manera que los vuelos tengan una buena ocupación tanto en sus salidas como en sus llegadas.

Consideró que Durango e Hidalgo tienen características distintas en gastronomía, cultura, tradiciones y atractivos naturales , lo que representa una oportunidad para promover los destinos de ambas entidades.

Añadió que, además de Hidalgo, se busca fortalecer la promoción con otros estados del centro del país, aprovechando la nueva conectividad aérea y el interés que existe por conocer destinos diferentes a los del norte de México.