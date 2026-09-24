Durango capital sigue sin agenda cultural a 3 años de la desaparición del IMAC

Han pasado más de tres años desde que desapareció el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, mejor conocido como el IMAC, cuyas funciones quedaron integradas al INDEHVAL, el Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores de Durango, organismo que asumió la responsabilidad de la política cultural del municipio, así como de otras dependencias también excluidas.

Desde entonces, el instituto ha mantenido una presencia constante en la difusión de actividades deportivas, torneos, programas preventivos y hasta jornadas comunitarias. Sin embargo, la promoción de actividades culturales ha quedado prácticamente ausente de su comunicación institucional , situación que ha generado cuestionamientos dentro del sector artístico local.

De manera extraoficial, además, personas vinculadas al ámbito cultural señalan que el área ha perdido atribuciones que originalmente concentraba el antiguo IMAC, las cuales habrían sido transferidas a otras dependencias municipales. En ese mismo sentido, aseguran que también se le ha reducido capital humano y recursos para la operación de programas culturales, aunque estos cambios no han sido informados oficialmente por el Ayuntamiento.

Recientemente, artistas, promotores y gestores culturales de Durango comunicaron a este medio su inconformidad por el aparente desinterés del Ayuntamiento hacia la cultura. A esas voces se han sumado figuras políticas de oposición, que han exigido la existencia de un representante claramente identificado para el área cultural y una estrategia pública de difusión de sus actividades.

SIN AGENDA CULTURAL

Y es que en los últimos años, el municipio ha dejado de difundir de manera constante una agenda cultural propia. Más allá de algunas actividades que han quedado vinculadas indirectamente a Fomento Económico y Turismo, como el pasado Festival Ricardo Castro, no existe una programación pública y periódica que permita conocer las acciones culturales impulsadas por el Ayuntamiento.

Este festival ha sido señalado como ejemplo de esa percepción, pues si bien conservó espectáculos masivos que históricamente han caracterizado al encuentro, diversos integrantes de la comunidad artística consideran que perdió espacio la oferta cultural que tradicionalmente enriquecía su identidad, mientras la promoción turística adquirió un mayor protagonismo.

Precisamente esta semana, El Siglo de Durango cuestionó quién se encuentra a cargo de esta área, ya que, a diferencia de otros coordinadores y directores municipales, no se informó públicamente sobre un nombramiento. Sin embargo, el propio INDEHVAL confirmó que existe un titular, Marina Pacheco, pero no se dio a conocer cuáles son sus actividades específicas ni una agenda de trabajo vinculada a su gestión, pese a que debe de ser pública.

Actualmente, la principal crítica no radica únicamente en la falta de un nombramiento visible, sino en la ausencia de una comunicación institucional sobre la actividad cultural del municipio. Ni desde el área cultural ni desde la dirección general del INDEHVAL, a cargo de Giovanni Rosso, quien centra su comunicación oficial en eventos enfocados principalmente en actividades deportivas y otros programas de distintas áreas del Ayuntamiento.