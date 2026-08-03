Durango capital y La Laguna registran baja percepción de inseguridad, según encuesta

La percepción de inseguridad entre los habitantes de la ciudad de Durango y de la Zona Metropolitana de La Laguna disminuyó durante el segundo trimestre de 2026 y ambas regiones se ubicaron por debajo del promedio nacional.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la ciudad de Durango, el 42.5 por ciento de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura al cierre del segundo trimestre del 2026.

Esta cifra es menor al 46.3 por ciento registrado en el mismo trimestre de 2025 y también menor al 44.6 por ciento observado en el primer trimestre del 2026.

Por su parte, la Zona Metropolitana de La Laguna, integrada por Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, así como Torreón y Matamoros, en Coahuila, registró una percepción de inseguridad del 18.0 por ciento , una reducción respecto al 20.3 por ciento del trimestre anterior y muy por debajo del 44.7 por ciento reportado un año antes.

Los resultados de la ENSU colocan a ambas zonas urbanas entre las de mejor percepción de seguridad del país, especialmente a La Laguna, que continúa entre las áreas metropolitanas con menor porcentaje de población que considera inseguro vivir en su ciudad.

A nivel nacional, seis de cada diez mexicanos (59.8 por ciento) consideraron inseguro vivir en su ciudad al cierre de junio. La encuesta también reveló que las mujeres continúan reportando una mayor percepción de inseguridad que los hombres, con porcentajes de 65.6 y 52.6 por ciento, respectivamente.

La ENSU se aplica de manera trimestral en 91 áreas urbanas del país y mide la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, además de recoger información relacionada con experiencias delictivas, conflictos, desempeño de las autoridades y problemas que afectan la calidad de vida en las ciudades.