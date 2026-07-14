Durango cierra primer semestre con superávit de lluvias de 12.1%; julio acumula 62% del promedio mensual

Al cierre del primer semestre de 2026, Durango registra un superávit de 12.1 por ciento en las precipitaciones, mientras que en julio, a un día de llegar a la mitad del mes, ya se ha acumulado el 62 por ciento de la lluvia promedio para todo el mes, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El informe sobre el comportamiento de las lluvias en el estado señala que las precipitaciones registradas durante este año se mantienen ligeramente por encima de los valores históricos, lo que convierte a 2026 en el mejor de los últimos cuatro años en materia de lluvias.

A diferencia de años recientes, en 2026 ha llovido durante todos los meses del año. En contraste, durante 2025 se registraron tres meses completamente secos en el primer semestre; en 2024 fueron dos meses con precipitaciones prácticamente nulas y en 2023 se acumularon cuatro meses sin lluvia.

Durante enero se registraron 28 milímetros de precipitación, cuando el promedio histórico para ese mes es de 18.6 milímetros, lo que representa un 50.5 por ciento más de lo normal.

En febrero se acumularon 4.3 milímetros, por debajo del promedio de siete milímetros, equivalente a un déficit de 38.6 por ciento.

Marzo cerró prácticamente en su promedio histórico, con 3.9 milímetros, la misma cantidad que el promedio mensual.

En abril se contabilizaron 7.8 milímetros de lluvia, contra un promedio de 5.6 milímetros, lo que significó un 39.3 por ciento más de precipitación.

Durante mayo cayeron 13.2 milímetros, apenas una décima por debajo del promedio histórico de 13.3 milímetros, por lo que prácticamente se alcanzó el nivel normal para ese mes.

En junio se registraron 68 milímetros de lluvia, frente a un promedio de 62.4 milímetros, lo que representó un incremento del 8.9 por ciento.

Con ello, en el acumulado del primer semestre se contabilizan 124.3 milímetros de precipitación, cuando el promedio histórico es de 110.8 milímetros, lo que deja un superávit de 12.1 por ciento.