Durango acumuló 214 denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual entre enero y octubre de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Durango concentró 132 de esos expedientes, equivalentes a casi 62 por ciento del total estatal.

COMPORTAMIENTO

Por su parte, el municipio de Gómez Palacio ocupó el segundo lugar, con 40 registros; seguido de Lerdo, con 14; Canatlán, con seis; Nombre de Dios y Tlahualilo, con cinco cada uno, y Cuencamé, con tres. Guadalupe Victoria reportó dos casos, mientras que Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, San Juan del Río, Poanas, Pueblo Nuevo, Pánuco de Coronado y Mezquital tuvieron uno cada uno.

La incidencia mensual presentó su punto más alto en junio, con 29 denuncias, seguido de septiembre, con 28, y marzo, con 26. En febrero se contabilizaron 24; octubre, 21; julio, 19; enero, 18; abril y agosto, 17 cada uno, y mayo registró la cifra más baja del periodo, con 15.

Durango y Gómez Palacio al frente

La estadística delictiva refirió que en los municipios de Durango y Gómez Palacio se concentró poco más de 80 por ciento de los casos reportados en la entidad durante los primeros diez meses del año.