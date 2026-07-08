Durango encabeza lista de ciberacoso Cae en CDMX exdirector de Pemex

EL SIGLO DE DURANGO

Durango se posicionó como la entidad federativa con la mayor prevalencia de ciberacoso en todo el país, según revelaron los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el informe institucional, el 24.5 por ciento de la población duranguense de 12 años y más que utiliza internet reportó haber sido víctima de alguna forma de acoso digital durante el último año.

Esta cifra coloca al estado por encima de la media nacional y de entidades como Jalisco (24.4 por ciento), Ciudad de México (23.8) y Oaxaca (23.8). A nivel nacional, el problema afectó al 20.4 por ciento de la población usuaria de internet. El desglose por género muestra que las mujeres siguen siendo las más vulnerables ante este fenómeno, con una incidencia del 21.5 por ciento, frente al 19.2 registrado en los hombres. El estudio del Inegi detalla que el contacto mediante identidades falsas es la modalidad de ciberacoso más frecuente en el país, afectando al 37.2 por ciento de las víctimas. Le siguen la recepción de mensajes ofensivos con un 32.7 y las llamadas telefónicas hostiles con un 24.1. En cuanto a las plataformas digitales utilizadas para ejercer este tipo de violencia, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se ubicó en el primer lugar, con el 41.5 por ciento de las menciones.

Las llamadas directas a teléfonos celulares ocuparon el segundo sitio con un 36.5 por ciento, seguidas por la red social Facebook, con el 29.7 por ciento. Respecto al perfil de los atacantes, el 61.1 por ciento de las víctimas manifestó desconocer la identidad de la persona acosadora. En los casos donde sí se pudo identificar el sexo del agresor, los hombres fueron señalados de manera mayoritaria.

El 57.2 por viento de las mujeres afectadas y el 61.1 de los hombres violentados indicaron que sus acosadores fueron varones.

EFE

Ciudad de México

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla fue arrestado este martes, según el Registro Nacional de Detenciones, después de que el pasado 26 de junio se difundiera un video en el que su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunciara por violencia machista.

De acuerdo con el reporte, Rodríguez Padilla, quien fue director de Petróleos Mexicanos durante 18 meses de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue detenido la tarde de este martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana.

El documento no especificó el motivo del arresto, aunque indicó que fue puesto a disposición del Ministerio Público Común.

La captura se produjo 11 días después de que se viralizara una grabación de una cámara de seguridad en la que Rodríguez Padilla aparece golpeando, jalando y sometiendo en el suelo a su pareja.

El video fue publicado por Jiménez, quien en esa misma publicación pidió protección a Sheinbaum para ella y sus hijos.

"Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla", advirtió Jiménez, de nacionalidad cubana.

[M?XICO 2A]