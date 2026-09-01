Durango entre los 5 mejores estados para ver lluvias de estrellas en otoño, ¿a partir de cuándo?

Durante el otoño se registrarán distintas lluvias de estrellas y Durango aparece entre los cinco estados de México con mejores condiciones para disfrutar estos fenómenos astronómicos.

De acuerdo con información especializada de Meteored, las entidades que destacan por reunir condiciones favorables son Baja California, Coahuila, Sonora, Durango y San Luis Potosí, principalmente debido a factores como la baja contaminación lumínica, grandes espacios abiertos, clima relativamente seco y, en algunas regiones, una importante altitud.

¿Por qué Durango es un gran lugar para observarlas?

En el caso de Durango, uno de sus principales atractivos se encuentra en las amplias extensiones semidesérticas de la región de Mapimí y la denominada Zona del Silencio, donde la poca densidad de población y la limitada iluminación artificial permiten encontrar cielos considerablemente más oscuros que aquellos de las zonas urbanas.

A esto se suman los horizontes abiertos, una característica especialmente útil para seguir el recorrido de los meteoros durante las lluvias de estrellas. Estas condiciones convierten a determinadas zonas del estado en sitios con potencial para realizar observaciones astronómicas sin necesidad de utilizar telescopios.

La recomendación, sin embargo, es alejarse lo más posible de las principales ciudades y comunidades, además de revisar previamente las condiciones meteorológicas. La presencia de nubes, humedad o una Luna demasiado brillante puede reducir considerablemente la cantidad de meteoros visibles.

¿Cuándo comienzan las lluvias de estrellas del otoño?

Una de las primeras grandes citas de la temporada serán las Oriónidas, que permanecerán activas aproximadamente entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, alcanzando su punto máximo durante la noche del 21 al 22 de octubre de 2026.

Esta lluvia, relacionada con restos dejados por el famoso cometa Halley, puede producir alrededor de 20 meteoros por hora bajo condiciones ideales . Para este año, sin embargo, la luminosidad de la Luna podría dificultar la observación de los destellos más débiles.

Posteriormente llegará noviembre con las Táuridas y Leónidas, mientras que si se considera el otoño astronómico también entran las Gemínidas de diciembre, consideradas entre las lluvias de meteoros más intensas del calendario anual.

No es necesario utilizar un telescopio

Para disfrutar una lluvia de estrellas tampoco es indispensable contar con equipo especializado. Lo recomendable es encontrar un espacio oscuro y seguro, permitir que los ojos se adapten durante alrededor de 20 o 30 minutos a la oscuridad y evitar mirar constantemente pantallas de celulares u otras fuentes de iluminación.

También es conveniente contar con una vista amplia del cielo, pues los meteoros pueden aparecer en diferentes puntos de la bóveda celeste.

Así, a partir de octubre Durango tendrá una nueva oportunidad para aprovechar algunos de sus cielos más oscuros, especialmente fuera de la mancha urbana, y observar varios de los fenómenos astronómicos que acompañarán los últimos meses de 2026.