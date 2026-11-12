¿Durango entre los estados más 'chismosos' de México? Esto revela una encuesta del INEGI 

Tras varios días recopilando información suficiente para los nuevos registros del Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía (INEGI), uno de los cuestionamientos resultó "exhibiendo" a las ciudades más chismosas de México.

Aunque no es una pregunta directa sobre "¿te consideras chismoso?", se pudo deducir por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de esta institución realizada hace unas semanas, en la cuál se reportó que hay zonas en las que los conflictos o discusiones con vecinos, familiares o compañeros de trabajo, soy muy altas.

En los datos, se dice que los motivos de los problemas en zonas urbanas son el ruido, quema de basura o que esté tirada, así como el estacionamiento en cocheras.

Sin embargo, al menos el 6.6 por ciento de la población adulta encuestada admitió que sus peleas se deben especificamente a "chismes" .

Tras las encuestas, el INEGI reveló un ranking de las ciudades donde las personas aceptaron que tenían discusiones por este motivo, impactando a varios de los habitantes de esas ciudades.

¿Durango es uno de los más chismosos?

Según la información compartida por (@lapanquecita) en X, los diez estados donde hay mayores conflictos por un chisme o malos entendidos, en áreas urbanas, tiene entre el 10.97 y 15.11 por cierto de conteo.

Entre ellos están:

Aguascalientes, Aguascalientes (15.11%) Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (12.82%) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (12.80%) Ciudad Juárez, Chihuahua (12.04%) Ecatepec de Morelos, Estado de México (11.61%) Querétaro, Querétaro (11.37%) Coyoacán, Ciudad de México (11.36%) Venustiano Carranza, Ciudad de México (11.34%) Azcaptzalco, Ciudad de México (11.29%) San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (10.97%)

Pero... ¿y Durango?

Los datos compartidos ponen al estado de Durango, tanto en La Laguna como en la capital, hasta después del lugar 62.

El primero se ubica en el puesto 63 con un 5.16 por ciento; mientras que la capital duranguense se ubica hasta el 72 y solo con el 4.07 por ciento.

De estos, las mujeres son las que tiene mayor porcentaje de aceptación en que sus conflictos se deben a algún chisme.

¿Sí son catalogados como los más chismosos?

Es importante decir que estos datos no encasillan a ningún estado como "chismoso", pues en realidad la encuesta busca saber cómo perciben la seguridad en las calles en los lugares donde viven.