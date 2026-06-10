Durango está en el nivel 2 de riesgo, en alerta de viaje de Estados Unidos por el Mundial 2026

En la víspera del inicio del Mundial de Futbol, el Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó en torno a los riesgos de seguridad al viajar a México, para ver los partidos.

A través de las publicaciones de la Embajada de los Estados Unidos, se hizo referencia a que “México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región”.

Asimismo, se exhortó a que “si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México”, revisar el nivel de advertencia más reciente , que fue el del pasado 29 de mayo.

En dicho informe, se establecen cuatro niveles de riesgo, desde el nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta el nivel 4 (no viajar).

En el caso de Durango, se ubicó en el segundo nivel de riesgo, en el que se pide “extremar precauciones” particularmente en ciertas regiones . En tal sentido, el documento emitido por el Gobierno de los Estados Unidos establece la recomendación de “extremar precaución debido al terrorismo y la delincuencia”.

“Existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales, particularmente común en el oeste y el sur de Durango. Los empleados del gobierno estadounidense no pueden viajar al oeste ni al sur de la Carretera Federal 45”, dice el documento.

Alerta general

En esta última actualización de la alerta de viajes, solamente dos de los 31 estados del país aparecen en el nivel 1 , con “precauciones normales”: Campeche y Yucatán.

En el otro extremo, en el nivel 4, con la recomendación de “no viajar”, están seis entidades: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas.

En general, se recomienda que los estadounidenses que viajen a México para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sigan las últimas recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos al advertir que en el país “se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos”.