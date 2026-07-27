Durango: extorsiones a ganaderos en el radar de Estados Unidos

E L cine de Estados Unidos suele funcionar como un espejo del llamado american way, pero también proyecta la manera en que ese país observa al resto del mundo. Desde hace algunos años, Hollywood cambió el perfil de los villanos. Los terroristas y la mafia rusa fueron desplazados por narcotraficantes mexicanos, convertidos ahora en el antagonista favorito del clásico héroe gringo.

Recientemente terminé de ver Dutton Ranch, un spin-off de la serie Yellowstone, cuya trama gira en torno al mundo ganadero. En algunos episodios se aborda el problema del gusano barrenador y el tráfico ilegal de ganado procedente de México, presentado como una operación paralela de los cárteles para introducir reses de contrabando a Estados Unidos, además de droga, aprovechando las mismas rutas.

La ficción, sin embargo, comienza a parecerse demasiado a la realidad. Y es que, hace apenas unas semanas, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, responsabilizó a los cárteles mexicanos de la expansión del gusano barrenador. Según la funcionaria, las organizaciones criminales burlan los controles sanitarios para introducir ganado.

En ese contexto adquieren un peso especial las declaraciones del ganadero Manuel Núñez Carrillo, de la empresa Pa'Lante, quien desde hace meses denunció que la delincuencia organizada extorsiona a productores pecuarios en distintas regiones de Durango y Zacatecas, donde este empresario mantiene la mayor parte de su actividad.

Recientemente, en una entrevista concedida a un medio digital, el propio ganadero ratificó que el problema no solo persiste en la entidad, sino que además contradice la versión del gobernador Esteban Villegas en el sentido de haber controlado la situación. Incluso afirma que los llamados de auxilio son atendidos por la Guardia Nacional e ignorados por las autoridades estatales.

Las palabras de don Manuel no pueden desestimarse, pues coinciden con una realidad que durante años han venido denunciando los sectores productivos: la existencia de una economía criminal que encontró en ellos otra fuente de ingresos. En el caso de la ganadería, Washington comenzó a interpretar la extorsión y el tráfico ilegal como parte de la estructura financiera de los cárteles.

Ese cambio de enfoque ayuda a explicar por qué Estados Unidos mantiene criterios cada vez más estrictos para reabrir su frontera. La decisión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una buena noticia para el sector pecuario nacional, pero el beneficio llegará primero a Sonora y Chihuahua, entidades libres de gusano barrenador. Durango, por ahora, tendrá que esperar.

Sería ingenuo pensar que el contexto de seguridad no pesa en las decisiones de Estados Unidos. Y es que, si las autoridades de aquel país sostienen que los cárteles participan en este negocio, la confianza deja de depender únicamente de los certificados veterinarios. También exige demostrar que el Estado conserva el control del territorio y de las cadenas de producción.

En su momento, las denuncias de extorsión fueron minimizadas. Hoy reaparecen conectadas con la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Lo que antes parecía un problema regional ahora amenaza con convertirse en un factor que condicione la competitividad de todo un sector productivo. Ignorar esa realidad ya no tiene costos únicamente políticos; también puede traducirse en pérdidas económicas para Durango y para el país.

EN LA BALANZA.- El sector empresarial de la Laguna duranguense está solicitando reforzar la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. Y es que el problema de las extorsiones y los fraudes digitales rebasa la capacidad de respuesta institucional en un área que ha ido quedando obsoleta. No existen estadísticas claras ni una presencia suficiente de esta corporación especializada, por lo que resulta imposible dimensionar el tamaño real del fenómeno. La seguridad ya no se limita a patrullajes en las calles; hoy también se juega en el terreno digital. Ignorar esa realidad solo amplía el margen de operación de quienes han encontrado en la tecnología una herramienta eficaz para delinquir.

X: @Vic_Montenegro

Una mosca revolea en torno mío.

Vanamente me empeño en apartarla: se va un instante y al siguiente vuelve.

Tomo un periódico y lo doblo para combatir al obstinado insecto.

¡Y pensar que todavía hay quienes dudan de la utilidad de los periódicos!

Inútil: la mosca sigue bordoneando alrededor de mí.

Eso me pone de mal humor.

Escribo entonces un duro artículo de crítica política.

Si la mosca no hubiera venido a molestarme quizás habría escrito un texto benévolo en elogio de la autoridad.

No se me culpe, entonces, de la dureza de mi artículo.

La mosca es la culpable.

¡Hasta mañana!...