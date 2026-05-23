Durango incorpora protección de paisajes bioculturales a su legislación ambiental

El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Gestión Ambiental Sustentable de Durango para incorporar la figura de “Paisajes Bioculturales”, con el propósito de fortalecer la conservación de ecosistemas y promover un desarrollo territorial sustentable en coordinación con comunidades y autoridades.

Las modificaciones derivan de una iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado y dictaminada por la Comisión de Ecología del Poder Legislativo. Durante la discusión del tema, el diputado local Osbaldo Santillán Gómez precisó que legislar en materia ambiental significa proteger el futuro de Durango y garantizar mejores condiciones para las familias duranguenses.

El legislador explicó que la nueva figura reconoce territorios donde convergen la riqueza natural, la biodiversidad y las prácticas tradicionales de aprovechamiento sustentable desarrolladas históricamente por las comunidades. Añadió que se busca mantener un equilibrio entre crecimiento económico, conservación ambiental y fortalecimiento cultural.

La reforma establece que los paisajes bioculturales tendrán una vigencia de 15 años, con el objetivo de dar continuidad a proyectos de preservación y desarrollo impulsados desde municipios, ejidos, comunidades y sectores productivos.

Además, contempla la participación coordinada de instituciones académicas, propietarios, sociedad civil y autoridades ambientales para diseñar estrategias de protección del patrimonio natural y cultural, al tiempo que se fortalecen las economías locales.