Durango inicia el verano sin sequía y prevén que las lluvias continúen

Este domingo inició el verano y Durango lo afrontará sin condiciones de sequía, pero con una valoración anormalmente seca en cierto sector de Las Quebradas.

De acuerdo con la última actualización del Monitor de Sequía, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el periodo de medición del 15 al 31 de mayo los fueron nueve los municipios que fueron detectados anormalmente secos ; aunque dicha categoría no es considerada como sequía.

Se trata de Cuencamé, Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, Peñón Blanco, San Luis del Cordero, Santa Clara y Tamazula.

Sin embargo, la actualización para el periodo del 1 al 15 de junio estableció que solamente el municipio de Tamazula permanecía anormalmente seco; mientras que el resto de las demarcaciones fueron clasificadas en condición normal.

Sin embargo, la superficie con dicha situación representó apenas el 0.4 por ciento del territorio estatal; es decir, el 99.6 por ciento de la superficie del estado de Durango fue clasificado sin afectación alguna.

Los pronósticos meteorológicos establecieron que al menos para el inicio de esta semana, existen condiciones para lluvias en diversas regiones de la entidad.