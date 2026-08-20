Durango mantiene avances en oro y zinc, pese a caída nacional de producción minera

Mientras la producción minerometalúrgica nacional registró una disminución de 8.6 por ciento en junio respecto al mes anterior y de 10.6 por ciento a tasa anual, Durango mostró un comportamiento mixto, con incrementos en la extracción de oro y zinc, aunque con retrocesos en plata y plomo.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la producción nacional de oro cayó 18.6 por ciento en comparación con junio de 2025.

Durango fue una de las entidades que logró aumentar su extracción al pasar de 580 a 593 kilogramos , lo que representó un crecimiento anual de 2.2 por ciento.

En el caso del zinc, la entidad también registró un avance de 0.7 por ciento, al incrementar su producción de 10 mil 358 a 10 mil 432 toneladas durante el mismo periodo.

No obstante, la producción de plata presentó una disminución de 8.9 por ciento, al pasar de 76 mil 478 a 69 mil 646 kilogramos, mientras que la de plomo retrocedió 5.6 por ciento, con una producción de 703 toneladas en junio de este año.

A nivel nacional, el INEGI informó que las mayores caídas anuales se registraron en la producción de zinc, plomo y oro, mientras que únicamente el cobre y los pellets de fierro reportaron incrementos.

Los años dorados

ORO

En la producción de oro, Durango vivió sus mejores momentos del 2021 al 2023 cuando la producción rondaba en mil 400 a mil 600 kilogramos mensuales lo que lo llegó a ubicar como la segunda entidad con mayor producción.

El pico más alto se registró en mayo del 2022 cuando se logró la extracción de mil 647.7 kilogramos de oro, no ha existido ningún otro mes que mayor extraccion en la historia minera de Durango.

La caída en este material inició en agosto del 2023 una vez que se extrajo mil 452 kilos, todos los meses siguientes han sido de caída y ahora, este año la producción es de aproximadamente 500 kilogramos, una caída de casi el 70 por ciento.

PLATA

En la extracción de plata, los años dorados fueron de enero del 2022 a mayo del 2024 cuando se sacaban entre 125.3 toneladas a 113.3 toneladas de este material y el pico más alto se dio en marzo del 2022 cuando se logró extraer 132.6 toneladas.

En la actualidad, la extracción de plata en junio de este año alcanzó las 69.6 toneladas, es decir, una reducción del 47.5 por ciento aproximadamente, pero en plata Durango se mantiene como la tercera entidad extractora.

PLOMO

En el plomo, los años maravillosos fueron del 2013 al 2021 cuando la extracción rondaba mensualmente entre los dos mil 750 kilos a los dos mil 858, con altas y bajas. El pico mayor se registró en noviembre del 2015 con tres mil 295 kilogramos en ese mes.

La reducción de extracción de plomo en Durango ha caído, desde el pico mayor a la fecha en un 78.7 por ciento tomando en cuenta los 703 kilos de extracción en junio de este año y aun así, Durango es el tercer estado productor.

ZINC

De zinc, Durango se encuentra dentro de sus mejores años como extractor, momento que inició en febrero del 2014 con nueve mil 674 kilogramos. El pico máximo ha sido en diciembre del 2020 con 12 mil 283 kilogramos.

Durango se mantiene como la segunda entidad extractora a nivel nacional con 10 mil 432 kilogramos reportados durante junio de este año.