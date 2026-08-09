Durango participa en el arranque de la Jornada Nacional de Reforestación 2026

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 arrancó este domingo 9 de agosto en las 32 entidades del país, con la meta de plantar 6.6 millones de árboles en todo el territorio nacional . Para 2030, el objetivo es reforestar con mil 500 millones de plantas y árboles.

En Durango, la meta para esta primera jornada es reforestar 5.5 hectáreas. El sitio elegido para el arranque fue el poblado Navajas, en la sierra del municipio de Durango, donde acudieron voluntarios, habitantes, personal y autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Se considera que la entidad cuenta con una de las reservas naturales más importantes del país, por lo que se hizo un llamado a la población a generar conciencia, cuidar los bosques y adoptar un árbol.

La Oficina de Representación Federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el estado de Durango informó que el objetivo de esta estrategia es recuperar suelos, mitigar el cambio climático, cuidar los bosques y proteger las cuencas hidrológicas.

A nivel nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que el 70 por ciento del territorio nacional tiene cobertura forestal y que el 60 por ciento de los ecosistemas forestales pertenecen a ejidos y comunidades, además de que el ciclo del agua depende de los bosques.

Ante problemáticas como la deforestación, la tala ilegal, los incendios forestales y las plagas, en conjunto se afectan más de 1.1 millones de hectáreas al año en el país.

Entre las dependencias involucradas para las reforestación se suman también la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, los Servidores de la Nación, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), centros de investigación, universidades, organizaciones sociales y sociedad civil.

Fue el pasado 5 de agosto cuando durante la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta Jornada Nacional , y comentó que espera que se realice cada año con el propósito de reconocer la importancia del cuidado y la restauración ambiental.

Dio a conocer que participaría en esta jornada de reforestación desde el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Puebla.