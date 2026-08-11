Durango pierde casi dos mil empleos formales en julio y rompe racha positiva

Julio se convirtió en el primer mes de 2026 con pérdida de empleo formal en Durango, al registrarse la baja de mil 736 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que el estado se sumó a la tendencia nacional. No obstante, el saldo acumulado de los primeros siete meses del año continúa siendo positivo.

Las estadísticas mensuales del IMSS muestran que al cierre de julio había 267 mil 117 trabajadores registrados en Durango, cifra inferior a los 268 mil 853 reportados al finalizar junio, lo que representa una disminución de mil 736 empleos formales durante el séptimo mes del año.

A pesar de este retroceso, el balance de enero a julio sigue siendo favorable. En ese periodo se han generado nueve mil 826 empleos formales, la cifra más alta para un mismo lapso en la última década.

Durante los primeros seis meses del año todos los registros fueron positivos y fue hasta julio cuando se presentó la primera caída. Sin embargo, el promedio mensual de generación de empleo formal se mantiene en mil 403 plazas, alrededor de 40 por ciento por encima del ritmo que se estima necesario para incorporar a las nuevas generaciones al mercado laboral.

De mantenerse este comportamiento, 2026 se perfila como el año con la mayor generación de empleo formal en la última década. El antecedente más cercano corresponde a 2021, cuando al cierre de julio se habían creado ocho mil 888 puestos de trabajo registrados ante el IMSS.

En los últimos 12 meses, de julio de 2025 a julio de 2026, el número de trabajadores afiliados al Seguro Social aumentó en ocho mil 940.

La diferencia con el año pasado también es considerable. En los primeros siete meses de 2025 apenas se habían generado mil 589 empleos formales, cifra muy inferior a los nueve mil 826 acumulados en el mismo periodo de 2026.