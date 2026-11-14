Durango podrá gastar 46 mil mdp

EL SIGLO DE DURANGO

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, se asignó a Durango un monto aproximado de 46 mil 067.8 millones de pesos en gasto federalizado, lo que representa un incremento de dos mil 180 millones de pesos (4.9 por ciento) en comparación con los recursos aprobados para el ejercicio actual 2026, de 43 mil 887.5 millones de pesos, con base en la información de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez del Senado.

El paquete financiero para la entidad se integra principalmente por dos rubros: 21 mil 718.1 millones de pesos correspondientes a las participaciones federales que recibirá Durango en 2027 (recursos de libre disposición para el estado y sus municipios) y 21 mil 647.7 millones de pesos en aportaciones (recursos etiquetados para rubros específicos como educación, salud e infraestructura social).

Asimismo, a estos montos se suman dos mil 702 millones de pesos destinados a convenios de descentralización.

En el rubro específico de las participaciones federales (Ramo 28), Durango pasará de 20 mil 534.1 millones de pesos aprobados en 2026 a 21 mil 718.1 millones proyectados para 2027.

Esto significa un aumento nominal de mil 183.9 millones de pesos, equivalente a un crecimiento real de 2.5 por ciento una vez descontada la inflación.