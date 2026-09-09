Durango, quinto lugar con tasa más elevada de suicidios

EL SIGLO DE DURANGO

Durango se ubicó en 2025 como la quinta entidad del país con la tasa estandarizada de suicidios más alta, con 9.1 casos por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional de 6.7, de acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque durante 2025 se registró una disminución en el número de suicidios en comparación con los tres años anteriores, Durango se mantiene entre las entidades con las tasas más elevadas del país.

En 2022 fueron contabilizados 152 suicidios en el estado; para 2023 la cifra aumentó a 168, mientras que en 2024 alcanzó los 175 casos, el número más alto de este periodo. Para 2025 se registraron 143 suicidios, es decir, 32 menos que el año anterior.

Con ello, en los cuatro años considerados se acumularon 638 suicidios en Durango, de acuerdo con los datos proporcionados.

A nivel nacional, durante 2025 se registraron 8 mil 709 defunciones por suicidio, lo que representó una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Del total, 79.9 por ciento correspondió a hombres y 20.1 por ciento a mujeres.

Las entidades con las tasas más elevadas fueron Chihuahua, con 13.8 suicidios por cada 100 mil habitantes; Yucatán, con 13.7; Aguascalientes, con 12.0; Quintana Roo, con 11.1, y Durango, con 9.1.