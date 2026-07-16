Durango recibe a los mejores talentos del país para el Campeonato Nacional de Beisbol U18
Con la participación de 17 selecciones provenientes de distintos estados del país, Durango se encuentra listo para albergar el Campeonato Nacional de Beisbol U18, certamen que reunirá durante varios días a algunos de los peloteros juveniles con mayor proyección del béisbol mexicano.
La actividad comenzó el 15 de julio, luego de que se llevara a cabo la reunión técnica previa, en la que quedaron definidos los últimos detalles del torneo, incluyendo la conformación de los grupos, el calendario de juegos y el sistema de competencia.
Tres sedes recibirán la primera jornada
El campeonato arrancará de manera simultánea en tres escenarios de la capital duranguense. El Grupo A tendrá como sede el Parque de Pelota Memín Garibay, donde la selección de Durango hará su debut enfrentando a San Luis Potosí.
Mientras tanto, las acciones del Grupo B se desarrollarán en los campos de Valle Verde y el Grupo C disputará sus encuentros en el campo División del Norte, con actividad desde la primera jornada.
En el certamen participan representativos de Chihuahua, Nuevo León, UNAM, Veracruz, Sonora, Campeche A y B, Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis Potosí A y B, Baja California, La Laguna, Durango, Sinaloa, Tamaulipas Verde y Tamaulipas Blanco.
Definen formato y reglamento del torneo
Durante la reunión previa también se revisaron los aspectos técnicos que regirán la competencia, entre ellos el reglamento oficial, el rol de juegos y el formato que definirá a los equipos que avanzarán a las siguientes rondas.
El encuentro contó con la presencia de representantes de la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe), así como de la Asociación Estatal de Beisbolistas de Durango y autoridades deportivas municipales, quienes coordinaron los últimos preparativos para el arranque del campeonato.
Con este torneo, Durango vuelve a convertirse en sede de un evento nacional de categorías formativas, brindando un escaparate para que jóvenes peloteros de distintos estados muestren su talento y continúen su desarrollo dentro del béisbol mexicano.