Durango recibirá festival de teatro la próxima semana

La próxima semana, el escenario del Teatro Victoria volverá a convertirse en punto de encuentro para algunas de las propuestas más destacadas del teatro unipersonal contemporáneo con la llegada del “XXI Festival de Monólogos: Teatro a Una Sola Voz”, una de las plataformas de circulación escénica más importantes de México.

El encuentro llegará a Durango del 25 de junio al 1 de julio como parte de una gira nacional que recorre 21 sedes en 20 estados del país, llevando a escena historias íntimas, reflexivas y profundamente humanas.

A lo largo de más de dos décadas, el festival se ha consolidado como un espacio dedicado a la creación unipersonal, una disciplina que coloca en el centro la fuerza interpretativa de una sola actriz o actor para construir universos completos sobre el escenario.

Inicio del reencuentro

La edición reúne propuestas provenientes de distintas regiones del país, ofreciendo una mirada diversa sobre temas como la memoria, la identidad, los vínculos familiares, la salud mental, la maternidad y las transformaciones sociales.

La programación en Durango comenzará con “Rudo, entre las cuerdas y el espectro”, una producción de Ciudad de México y Veracruz escrita e interpretada por Rodrigo Román Báez y dirigida por Cristóbal Meza Alonso.

La obra narra la historia de Sebas, un joven con autismo que encuentra en la lucha libre una forma de enfrentar los desafíos cotidianos de su vida. A través de este personaje, la puesta en escena explora temas como la diferencia, la búsqueda de identidad y la necesidad de encontrar espacios donde la imaginación y la pasión permitan construir un lugar propio en el mundo.

Tras la función inaugural, el público duranguense podrá disfrutar de una semana dedicada al teatro unipersonal con montajes procedentes del Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, Jalisco y Baja California.