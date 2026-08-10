Durango registra 26 casos activos de gusano barrenador de ganado

De acuerdo con el Informe de Casos Activos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, al último corte del 8 de agosto de 2026, Durango registra 26 casos activos, cifra menor a la reportada la semana pasada.

Estos casos activos, correspondientes a la semana epidemiológica 31 y se distribuyen en 10 municipios . Los que encabezan la lista son Mezquital, con ocho casos; Pueblo Nuevo, con cinco, y el municipio de Durango, con tres casos activos.

Cuencamé, Pánuco de Coronado y Poanas registran dos casos activos cada uno, mientras que los municipios que presentan un solo caso son Nazas, Rodeo, San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo.

De las especies afectadas en estos casos activos, 21 corresponden a bovinos, tres a perros y dos a caballos.

En cuanto a la cifra de casos acumulados, suman 119 en la entidad. A nivel nacional, se contabilizan 37 mil 241 casos acumulados desde el 20 de noviembre de 2024.